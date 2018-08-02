В Госдуме планируют развивать караванинг

Москва, , 16:50 — REGNUM Объем оборота средств в сфере автотуризма делает его привлекательным для развития в России, в комитете Госдумы по туризму создана рабочая группа, которая готовит предложения по развитию отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

«Караванинг — вид отдыха, когда семьи путешествуют в домах-машинах, очень популярен в Европе. Общий оборот средств в этой индустрии за рубежом достигает 40 млрд евро. В России его необходимо развивать, строить кемпинги и другую дополнительную инфраструктуру, чтобы таким образом путешествовать по самым живописным регионам нашей страны», — сказал глава комитета Михаил Дегтярев (ЛДПР) входе пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что в комитете создана специальная рабочая группа по вопросам развития автотуризма.

Ранее эксперты обращали внимание на то, что в «Федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма в России на 2019−2025 гг.» отсутствует понятие «автотуризм», также они указали на недостаточный уровень обеспечения безопасности автопутешественников, особенно в отдаленных регионах, малый маркетинг туристского потенциала России на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, по их мнению, развитие автотуризма в России сдерживается отсутствием развитой автотуристской инфраструктуры.