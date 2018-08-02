Папа Франциск внес в катехизис пункт о недопустимости смертной казни

Ватикан, , 16:44 — REGNUM В катехизис католической Церкви будет внесено уточнение. По решению папы Франциска в пункте 2267 текста будет сказано, что «Церковь, в свете Евангелия, учит: сметная казнь является недопустимой», потому что этот вид наказания не согласуется с представлением о неприкосновенности и достоинстве каждой личности.

В новой версии текста также будет сказано, что Церковь призывает к отмене смертной казни во всех странах мира. Официальное сообщение будет опубликовано в четверг, 2 августа, сообщает информагентство Ansa.

В нынешней редакции данный пункт католического катехизиса гласит:

«При условии, что личность и ответственность виновного полностью установлены, традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, если это единственный возможный путь действенно защитить жизни людей от несправедливого агрессора.

Однако если средства, не влекущие за собой смерти, достаточны для того, чтобы защитить и сохранить жизни людей, власть должна использовать только такие средства, поскольку они находятся в большем соответствии с конкретными условиями общего блага и более сообразны достоинству человеческой личности.

В действительности в наши дни вследствие тех возможностей, которыми обладает государство для эффективного предотвращения преступления, не прибегая к тому, чтобы лишать преступника возможности искупить свою вину, случаи, в которых уничтожение преступника совершенно необходимо, «имеют место очень редко, если не вовсе уже практически отсутствуют».