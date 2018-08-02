Герой другой Украины: Александр Усик и майданные звания

Киев, , 16:36 — REGNUM Вернувшись в Киев после победы над россиянином Муратом Гассиевым, боксер Александр Усик созвал пресс-конференцию и сделал ряд резонансных заявлений. Отечественные СМИ с удовольствием рассказывают о его отказе от звания героя Украины, но это был не единственный интересный момент на пресс-конференции.

По поводу награды Усик сказал, что для того, чтобы быть героем, требуются не государственные награды, а народное признание. На предсказуемый вопрос, почему он не кричал «Слава Украине», ответил, что если бы такие крики чему-нибудь помогали, он бы кричал не останавливаясь. (На московском ринге вместо «Слава Украине» он произнес «Слава Богу»). Вместо криков боксер посоветовал политикам заняться выплатой пенсий.

Разговор на пресс-конференции зашел и о недавнем крестном ходе единственной на Украине канонической православной Церкви — Московского патриархата, чьим прихожанином является Усик. Он недвусмысленно высказался в их поддержку и против тех, кто по политическим соображениям раскалывает Церковь.

Но главное, что он сделал — призвал политиков «вернуть мир» на Украине. То есть вместо обвинений России в агрессии — возложил ответственность за гражданскую войну на майдан.

Все это «непатриотичные» высказывания вызвали шквал осуждающих комментариев со стороны сторонников майдана. В этом хоре принял участие и министр инфраструктуры Владимир Омелян, широко известный своими завиральными проектами внедрения на Украине хабов и гиперлупов. Усик, отвечая на вопрос, как бы он повел себя в случае контакта с инопланетянами, сказал, что показал бы им украинские дороги, на которых он за неделю потерял четыре колеса. И добавил: «Привет министру».

Реакция на все эти высказывания была предсказуемой. Первый подвид комментариев — осуждение «сепаратиста». Тут громче всех выступили предатели из числа бывших граждан России. Их чувства можно понять. Для них политическое украинство, майдан и «борьба с агрессией» — киты, на которых держится мир. Исчезни они — перестанут платить зарплату. Заявления народных героев, вроде тех, что сделал Усик, им поперек горла.

Другой вид комментаторов обладает чуть большим, чем нулевым, уровнем интеллекта. Они напоминают, что Усик, в конце концов, просто боксер. Не книжки читает, а грушу (или противников) лупит. И цена его словам, мол, соответствующая. Тут, правда, есть одна проблема. Достаточно просто навскидку сравнить то, что говорит Виталий Кличко (между прочим, мэр столицы) и то, что говорит Усик, чтобы дезавуировать данный аргумент.

Это дискуссия не между двумя Украинами — это дискуссия между Украиной и майданом. Патриоты майдана, которым нужны вечное пребывание у власти (ради вечного ограбления завоеванной страны) и вечная же борьба с агрессором (в другой общественной атмосфере они потеряют сначала власть, а потом свободу), — эти патриоты майдана против Усика, как против любого, кто не считает, что «Слава Украине» нужно говорить в ответ на любой вопрос и что вместо ремонта дорог нужно опять-таки скандировать.

Александр Усик представляет другую Украину — ту, для которой важна православная Церковь, нормальные отношения с Россией (боксер ранее говорил, что русские и украинцы — один народ), нормальная экономика и нормальная жизнь. Ту, для которой политическая пропаганда еще не заместила реальность. Ту, где отлично понимают, кто и зачем не дает прекратиться гражданской войне.

Для этой, другой Украины, ныне завоеванной майданом, он и без всяких официальных наград является героем. Майданный значок на его груди выглядел бы неуместным.