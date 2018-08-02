Тома Хэнкса и Стивена Спилберга заподозрили в педофилии

Лос-Анджелес, США, , 18:00 — REGNUM Пользователи YouTube обратили внимание, что при запросах «Том Хэнкс» и «Стивен Спилберг» видеохостинг показывает видеозаписи про педофилию. Первым это заметил журналист NBC News Бен Коллинз, о чём и написал на своей странице в Twitter.

При вводе имени актера Тома Хэнкса в поисковую строку YouTube на первых позициях показывал видео, в которых актёра называют педофилом.

https://twitter.com/oneunderscore__/status/1023952168011931648

То же самое происходило при поиске роликов с режиссером Стивеном Спилбергом.

https://twitter.com/oneunderscore__/status/1023975347447128064

Коллинз рассказал, что большинство видеозаписей с необоснованными обвинениями голливудских звезд записали приверженцы теории заговора QAnon. Ее сторонники верят, что многие демократические политики и актеры, которые выступают против президента США Дональда Трампа, являются частью педофильского лобби.

Подобные ролики периодически появляются на верхних строчках поиска. Ранее Бен Коллинз проводил похожее исследование с мексиканской компанией Cemex — третьим крупнейшим производителем цемента в мире. По запросу «Cemex» на верхних позициях видеохостинга вновь появлялись видеозаписи сторонников QAnon. По их мнению, компания на самом деле занимается детским траффикингом.

Журналист обратился к представителям YouTube, чтобы выяснить, почему они не борются с недостоверной информацией. Ответа Коллинз не дождался, зато результаты поиска изменились — видеозаписи с обвинениями в педофилии и торговле людьми исчезли из выдачи.

Ранее пользователи сети заподозрили в педофилии еще одного кинематографиста — автора сериала «Рики и Морти» Дэна Хармона. В интернете обнаружили скетч 2009 года, в котором сценарист играет педофила, насилующего куклу-младенца. Хармон объяснил, что пытался снять пародию на сериал «Декстер» о серийном убийце, который работает судмедэкспертом. Однако понял, что ролик безвкусный, и отовсюду удалил его. Несмотря на это, пользователей такой ответ не удовлетворил.

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