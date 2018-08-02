Кабардино-Балкария и Чечня стали самыми здоровыми субъектами России

Грозный, , 16:06 — REGNUM Два региона Северного Кавказа стали лидерами рейтинга самых здоровых регионов. Его составили на основе данных Минздрава РФ по количеству обращений к врачам в 2017 году. Согласно исследованию, в Кабардино-Балкарии число посетивших врачей жителей составило около 95 тысяч человек на 100 тыс. населения.

А в Чеченской Республике этот показатель составляет около 112 тыс. человек на 100 тыс. населения. Стоит отметить, что это гораздо меньше, чем среднероссийский показатель, который составил 160 тыс. человек, обратившихся к врачам, на 100 тыс. населения.

В республике объяснили такие положительные результаты тем, что власти региона уделяют вопросам профилактики здоровья большое внимание. По словам Альви Каримова — пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова — в республике поставлена задача не только «создать сеть здравоохранения, но и привлечь, вырастить кадры и обеспечить оборудованием». Кроме того, большинство жителей Чечни ведут здоровый образ жизни — не пьют, не курят и занимаются спортом, отметил Каримов.

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Как сообщало ИА REGNUM, субъекты Северного Кавказа уже не первый год оказываются в числе лидеров по количеству употребляемого алкоголя. Так, в Ингушетии и Чечне фиксируются минимальные продажи водки и пива в России. Показатель приема крепких алкогольных напитков составил 0,1 л в год на душу населения.