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Парк Горького в День ВДВ закрыл кафе и музеи

Общество

Изменения связаны с праздничным концертом на Пушкинской набережной

Москва, 2 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Учреждения в московском парке Горького изменили режим работы из-за празднования Дня Воздушно-десантных войск. Сообщение об этом опубликовано на портале парка.

2 августа на территории парка не работают музей современного искусства «Гараж» и музей парка, смотровая площадка, сувенирный магазин и пункты проката. Также закрыты восемь кафе.

Отмечается, что изменения связаны с праздничным концертом на Пушкинской набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за празднования Дня ВДВ в центре Москвы ограничили движение транспорта. С 6:00 до 16:00 автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по улице Ильинке на участке от Биржевой до Красной площади.

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День ВДВ
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