Всемирный банк выделил Узбекистану кредит на реформу высшего образования

Ташкент, , 15:50 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) выделил Узбекистану кредит в размере $42,2 млн на реализацию проекта по модернизации высшего образования, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования.

Соглашение о финансировании было подписано еще 11 апреля 2017 года, но совет исполнительных директоров ВБ утвердил кредит только в августе 2018 года. В рамках проекта модернизации высшего образования планируется усилить управленческий потенциал, улучшить учебную среду в вузах и повысить актуальность высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Узбекистане начались экзамены в высшие учебные заведения. Впервые в республике экзамены проходят с 1 по 15 августа и распределены по вузам. Ранее вступительные экзамены проходили в один день во всех вузах страны одновременно.

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