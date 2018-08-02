В Москве ликвидирован нигерийский бордель: последствия ЧМ-2018?

Москва, , 16:50 — REGNUM В московском районе Вешняки прошла операция по ликвидации подпольного борделя, где нигерийские сутенёры удерживали трёх молодых девушек, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель информационного отдела общественной организации «Альтернатива» Юлия Силуянова, которая участвовала при задержании преступников вместе с отделом районной полиции.

«Поступила информация от одной из девушек, которая сбежала, — она обратилась к нам на горячую линию. В той квартире было ещё две девушки, которых привезли на чемпионат мира. Их отправляли на вызовы к клиентам. Две женщины-сутенёрши и муж одной из них, тоже сутенёр. Мужчины, как правило, занимаются финансовыми вопросами, а женщины — контролем», — отметила Силуянова.

Пресс-секретарь организации также сообщила, что девушки въехали на территорию России по паспортам Fun ID. Квартира, в которой жили нигерийцы, была съёмной. В настоящий момент хозяйке квартиры, женщине пожилого возраста, может грозить штраф за организацию нелегальной миграции в жилом помещении.

«Их отправляют в Россию из нигерийской диаспоры, куда из «наших» никто не вхож. С этого имеют профит в виде платежа за паспорт болельщика и возврата билета. Fun ID продают за 250 долларов, такую же сумму можно получить за возврат билета за вычетом штрафа за отмену. Общая прибыль с человека максимум 500 долларов — вот судьба нигерийцев, которые оказались в такой ситуации», — подчеркнула Силуянова.

В настоящее время преступники находятся в спецприёмнике для иностранцев и ожидают решения правоохранительных органов. В квартире также было обнаружено множество паспортов других лиц, местонахождение которых неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни нигерийцев приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, однако по приезду выяснилось, что их обратные билеты аннулированы и фирма-организатор перестала выходить на связь. Также существует версия, что сами болельщики приехали в Россию без обратного билета, чтобы остаться и найти работу.

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