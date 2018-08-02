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Челябинцы бесплатно получат землю под строительство жилья

Общество

В том числе и многоквартирных домов

Челябинск, 2 августа 2018, 15:36 — REGNUM  В Челябинской области граждане смогут бесплатно получать землю под строительство жилья. Участок можно использовать в том числе и для многоквартирных домов.

Перечень льготных получателей земли уже утверждён областным правительством. Право на землю получат бюджетники, если они отработали не менее пяти лет. Они смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов, которым официально и будет выделяться земля.

Однако есть жёсткие требования. Для вступления в кооператив нельзя иметь ни в собственности, ни в аренде участка земли, также претендент должен состоять на учёте по улучшению жилищных условий.

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Выделение земельных участков льготникам и бюджетникам
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