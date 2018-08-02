Челябинцы бесплатно получат землю под строительство жилья

Челябинск, , 15:36 — REGNUM В Челябинской области граждане смогут бесплатно получать землю под строительство жилья. Участок можно использовать в том числе и для многоквартирных домов.

Перечень льготных получателей земли уже утверждён областным правительством. Право на землю получат бюджетники, если они отработали не менее пяти лет. Они смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов, которым официально и будет выделяться земля.

Однако есть жёсткие требования. Для вступления в кооператив нельзя иметь ни в собственности, ни в аренде участка земли, также претендент должен состоять на учёте по улучшению жилищных условий.