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В Испании ожидается экстремальная 48-градусная жара

Общество

Синоптики ждут новых температурных рекордов

Севилья, Испания, 2 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Синоптики прогнозируют экстремальную жару на юге Португалии и в юго-западной части Испании в конце первой недели августа, пишет газета Kurier.

В уик-энд температура поднимется здесь до 41−45 градусов, в других частях страны — до 40. Лишь непосредственно на побережье будет незначительно прохладнее.

В Андалусии и Эстремадуре местами возможно повышение до 48 градусов — в таком случае будет побит температурный рекорд, зафиксированный в Испании пять лет назад (47,3 градуса).

Европейский рекорд также под угрозой. Более 40 лет назад в Афинах была зафиксирована 48-градусная жара.

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