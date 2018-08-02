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Умер актер театра и кино Юрий Мартынов

Общество

Соболезнования родным и близким высказал директор Государственного театра киноактёра

Москва, 2 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Заслуженный артист России, актёр театра и кино Юрий Мартынов умер в возрасте 84 лет, сообщили 2 августа в Государственном театре киноактёра.

«Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова», — сообщил в своей телеграмме директор театра Сурен Шаумян.

По его словам, создать потрясающие образы в кинофильмах Мартынову позволили природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера.

Юрий Мартынов работал в Государственном театре киноактёра с 1960 года. На его счету более 120 фильмов, таких как «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители» и других. В 2006 году актер был удостоен звания заслуженного артиста России.

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