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Правительство Украины успокаивает население субсидиями на газ

Общество

На самом деле объемы субсидирования стремительно сокращаются

Киев, 2 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Правительство Украины «защитит» украинские семьи от повышения цен на газ субсидиями, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, сообщает 2 августа УНИАН.

По его словам, Киеву необходимо поднять тарифы на газ, так как это — одно из главных условий для выдачи украинскому правительству кредита. Розенко подчеркнул, что Киев пытается найти выход из положения: повышать цены на газ надо, но украинское население не имеет возможности за него платить.

Напомним, на самом деле субсидии на Украине резко сокращаются. Только за первое полугодие 2018 года объем денежных средств, выделенных по субсидиям, уменьшился в 4,1 раза, а количество семей, получивших субсидии, также уменьшилось на 44,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Украины резко сократило субсидии для граждан

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Украина и МВФ
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