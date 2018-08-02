Журналисты «The New York Times» едут в уникальную клинику Югры

Ханты-Мансийск, , 15:23 — REGNUM Журналисты из США собираются в конце августа 2018 года посетить Югру. Сотрудников газеты «The New York Times» интересует не имеющая аналогов в мире плавучая поликлиника на базе специализированного теплохода «Николай Пирогов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента общественных и внешних связей ХМАО.

Плавполиклиника «Николай Пирогов» работает в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа. После навигации, когда на полноводных реках Югры устанавливается лёд, врачи Центра профессиональной патологии пересаживаются на специально оборудованные КАМАЗы и автобусы.

«В июне специалисты Центра профессиональной патологии отработали в восьми населенных пунктах Кондинского района и в двух сельских поселениях Ханты-Мансийского и Белоярского районов. Всего с начала навигации к нашим врачам обратилось более 1 800 человек, выполнено около 5 000 посещений. Наибольшее количество пациентов было принято в поселках Кондинское и Болчары», — сообщил главный врач Николай Ташланов.

На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, имеются четыре аппарата лучевой диагностики: цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты. В состав врачебной бригады входят терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медицинские сестры.

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