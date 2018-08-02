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Ростовский губернатор поздравил десантников через Twitter

Общество

Василий Голубев пожелал мира, добра и благополучия

Ростов-на-Дону, 2 августа 2018, 15:05 — REGNUM  В Ростовской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня воздушно-десантных войск. Губернатор Ростовской области Василий Голубев с помощью аккаунта в Twitter поздравил десантников с 88-летней годовщиной образования ВДВ.

«Друзья! Всех, кто был или до сих пор связан с «крылатым десантом», с праздником! Мира, добра и благополучия!», — написал глава региона в своём аккаунте.

Отметим, что в течение дня безопасность жителей региона обеспечивают сотрудники полиции вместе с работниками частных охранных предприятий, представителями казачьих дружин.

Напомним, День воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа с 2006 года.

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День ВДВ
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