Ростовский губернатор поздравил десантников через Twitter

Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM В Ростовской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня воздушно-десантных войск. Губернатор Ростовской области Василий Голубев с помощью аккаунта в Twitter поздравил десантников с 88-летней годовщиной образования ВДВ.

«Друзья! Всех, кто был или до сих пор связан с «крылатым десантом», с праздником! Мира, добра и благополучия!», — написал глава региона в своём аккаунте.

Отметим, что в течение дня безопасность жителей региона обеспечивают сотрудники полиции вместе с работниками частных охранных предприятий, представителями казачьих дружин.

Напомним, День воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа с 2006 года.