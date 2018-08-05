Светофор светофору рознь: 104-й День рождения

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 5 августа, отмечают Международный день светофора. Именно в этот день в 1914 году в американском городе Кливленде появился первый электрический предшественник современных устройств.

С детства нас учат чётко следовать сигналам светофора. Однако в Рио-де-Жанейро местные власти разрешают водителям иногда нарушать закон. Так как считается, что в городе неблагоприятная криминогенная обстановка, в период с 22.00 до 05.00 водители могут проезжать на красный свет, чтобы избежать возможного ограбления.

В Праге же совсем другая ситуация. Здесь для пешеходов установили светофор, сигнал которого позволяет не застрять между домов. Дело в том, что в городе есть улица, ширина которой составляет всего 70 сантиметров. Так как пройти на ней двум людям одновременно сложно, светофор регулирует поток идущих с разных концов улицы прохожих.

А в столице КНДР Пхеньяне даже на самых оживленных улицах до последних лет справлялись без светофоров. Их заменяли девушки-регулировщики, которые стали своего рода изюминкой города. Каждые два часа они сменяют друг друга и работают до 02.00 ночи. Потом их сменяют мужчины-регулировщики.

Хотя День светофора отмечают в честь события 1914 года, первый двухцветный регулировщик появился гораздо раньше. Он работал по принципу семафора с ручным управлением. Изобрел устройство в 1868 году британский подданный Джей Найт. Светофор установили возле здания парламента в Лондоне для регулирования движения карет. Однако устройство прослужило недолго — спустя три года из-за технической неисправности фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на полвека, пока в 1910 года не разработали первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Спустя десять лет в Детройте и Нью-Йорке установили первые трехцветные светофоры, в которых появился еще и жёлтый сигнал.

В СССР первый светофор установили в 1930 году в Ленинграде, на пересечении Невского и Литейного проспектов. В конце того же года регулировщик появился также на углу улицы Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Позже, в 1932 году, такой же светофор установили на пересечении Кузнецкого моста и улицы Неглинной.

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