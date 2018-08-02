«Одинокая смерть»: в Перми объявили аукцион на эвакуацию трупов

Пермь, , 14:41 — REGNUM В Перми объявлен аукцион на оказание услуг по эвакуации умерших, которые умерли в одиночестве и не имеют родственников, а также трупов с улиц, мест аварий. Начальная цена лота составляет 2 291 125 рублей.

Согласно техзаданию, исполнитель муниципального договора будет оказывать услуги с 21 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года. Расчёт стоимости услуг осуществлялся, исходя из того, что за шесть месяцев исполнитель должен эвакуировать 1843 бездыханных тела. Стоимость одной эвакуации составляет 1245,15 рубля.

Заказчиком выступает «Пермблагоустройство», финансовые средства выделяются из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 13 августа.

Среди требований к исполнителю — работа в круглосуточном режиме и оперативное реагирование на заявки: эвакуировать труп необходимо в течение трёх часов с момента поступления информации о нём. Служба эвакуации должна обладать своим спецтранспортом, в кузове которого обязательно наличие бактерицидной лампы. Санитарные бригады должны иметь спецоснащение, в частности, костюмы, респираторы, противогазы, сапоги, лестницы, перчатки, носилки, фонари, страховочные пояса.