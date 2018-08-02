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Обманутые дольщики Челябинска лишились 340 млн рублей

Общество

Директор фирмы-застройщика отдан под суд

Челябинск, 2 августа 2018, 14:39 — REGNUM  В Челябинске директор фирмы-застройщика ООО «Град» отдан под суд. Ему вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Следствие считает, что он стал причиной того, что 86 дольщиков жилья потеряли вложенные в будущую недвижимость деньги — более 340 млн рублей. Якобы средства были похищены им в 2012—2016 годах. Деньги были собраны с граждан, но, по словам обвинения, направлены не на строительство жилья, а на другие нужды.

Также следствие полагает, что директор допустил неплатежеспособность своей организации. Это привело к финансовым проблемам застройщика и к невозможности построить жильё/

Потерпевшие заявили иски на общую сумму более 222 млн рублей. А уголовное дело отдано в Советский райсуд Челябинска и скоро будет рассмотрено.

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