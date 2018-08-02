ЛНР: генштаб ВСУ запретил отмечать день ВДВ в голубых беретах

Луганск, , 14:37 — REGNUM Министерство обороны Украины отдало приказ арестовывать военнослужащих ВСУ, которые будут праздновать день ВДВ в голубых беретах, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 2 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, генштаб минобороны Украины решил отслеживать, чтобы все военнослужащие ВДВ носили только «натовские красные шапочки», а не советские голубые береты. Также генштаб ВСУ распорядился отключить фонтаны в день ВДВ.

Марочко отметил, что само понятие воздушно-десантных войск на Украине потеряло смысл, поскольку солдаты «нарушили все традиции, предали десантное братство», согласившись убивать своих сограждан в Донбассе.

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Напомним, ранее на Украине переименовали ВДВ в десантно-штурмовые войска, а голубые береты сменили на «натовские» темно-бордовые.