За полгода жители Казахстана получили $35 тыс. за сообщения о коррупции

Астана, , 14:32 — REGNUM За шесть месяцев 2018 года 82 гражданина Казахстана получили 12 млн тенге ($34,4 тыс.) за сообщение о факте коррупции. Об этом заявил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектено, сообщает 2 августа агентство «Казинформ».

Бектено отметил, что в 2017 году были поощрены 226 человек на общую сумму 31,3 млн тенге ($89,7 тыс.). Он добавил, что поощрение выделяется только после вынесения судебного решения в отношении виновного лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане совершено 2473 правонарушения в сфере коррупции, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Размер поощрения за сообщение о коррупции зависит от тяжести правонарушения.

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