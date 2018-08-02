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За полгода жители Казахстана получили $35 тыс. за сообщения о коррупции

Общество

Поощрение выделяется только после вступления приговора суда в законную силу

Астана, 2 августа 2018, 14:32 — REGNUM  За шесть месяцев 2018 года 82 гражданина Казахстана получили 12 млн тенге ($34,4 тыс.) за сообщение о факте коррупции. Об этом заявил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектено, сообщает 2 августа агентство «Казинформ».

Бектено отметил, что в 2017 году были поощрены 226 человек на общую сумму 31,3 млн тенге ($89,7 тыс.). Он добавил, что поощрение выделяется только после вынесения судебного решения в отношении виновного лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане совершено 2473 правонарушения в сфере коррупции, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Размер поощрения за сообщение о коррупции зависит от тяжести правонарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: За сообщения о коррупции казахстанцы получили около $100 тыс

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Коррупция и борьба с ней
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