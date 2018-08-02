Смена гражданств в ЕС: все меньше паспортов Румынии, все больше – Германии

Рим, , 14:22 — REGNUM В 2016 году 120 тысяч жителей Евросоюза сменили паспорта одних стран ЕС на паспорта других, сообщает в четверг, 2 августа, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской статистики.

Чаще всего отказывались от паспортов Румынии (29 тысяч человек) и Польши (12 тысяч человек). Самыми востребованными были паспорта Германии (32 тысячи, то есть более четверти), а также Италии и Великобритании (по 17 тысяч).

Новыми гражданами Италии в трех случаях из четырех становились бывшие владельцы румынских паспортов — таковых оказалось более 12 тысяч. В свою очередь «на выход» отправились 8000 граждан Италии, почти в половине случаев — в Германию.

Меньше всего желающих менять свое гражданство оказалось в Люксембурге — всего 57 человек. А самой невостребованной страной оказалась Литва: ее паспорта в 2016 года получили лишь три человека из других стран ЕС, двое из Латвии и один из Венгрии.