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Севастополь приютит 30 детей из Луганской народной республики

Общество

На отдых и оздоровление детей власти города потратят более 750 тысяч рублей

Севастополь, 2 августа 2018, 14:17 — REGNUM  Для обеспечения летнего отдыха 30 детей из Луганской народной республики в севастопольском детском лагере «Горный» правительство города-героя выделило из резервного фонда 756 тысяч рублей. Решение принято 2 августа на очередном заседании правительства Севастополя.

«Финансирование основано на исполнении миграционной программы «Россия — Донбасс, но проект требует выделения дополнительных средств из резервного фонда», — отметил и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города решили развивать в едином ключе четыре детских оздоровительных лагеря Севастополя: «Ласпи», «Алсу», «Омега» и «Горный», который в будущем станет туристско-краеведческим и спортивным.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Севастополя решили развивать детские лагеря в едином ключе

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Организация летнего отдыха детей
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