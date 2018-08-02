Севастополь приютит 30 детей из Луганской народной республики

Севастополь, , 14:17 — REGNUM Для обеспечения летнего отдыха 30 детей из Луганской народной республики в севастопольском детском лагере «Горный» правительство города-героя выделило из резервного фонда 756 тысяч рублей. Решение принято 2 августа на очередном заседании правительства Севастополя.

«Финансирование основано на исполнении миграционной программы «Россия — Донбасс, но проект требует выделения дополнительных средств из резервного фонда», — отметил и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города решили развивать в едином ключе четыре детских оздоровительных лагеря Севастополя: «Ласпи», «Алсу», «Омега» и «Горный», который в будущем станет туристско-краеведческим и спортивным.

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