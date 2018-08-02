ТРК «Питерлэнд» в Петербурге закрыли и-за нарушений пожарной безопасности

Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Один из крупнейших в Петербурге, торгово-развлекательный комплекс с аквапарком «Питерлэнд» закрыли по решению суда. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, это связано с нарушениями в области противопожарной безопасности.

Приставы уже работают в комплексе на Приморском проспекте, 74. Как правило, в таких случаях постепенно выводят посетителей, после чего комплекс полностью прекращает функционирование.

Около часа назад в официальных сообществах ТРК и аквапарка в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что сегодня они не обслуживают клиентов «по техническим причинам». Внутрь уже никого не пускают, но некоторые посетители сумели попасть в ТРК с утра. Они заявляют, что их пока никто не выпроваживает.

«Мы уже как два часа здесь в «Высотном городе», и никто нас не гонит. Со слов сотрудников, всё из-за нарушений по безопасности», — сообщают петербуржцы в соцсетях.

Приморский районный суд вынес решение о приостановке деятельности «Питерлэнда» на три месяца еще 18 июля.

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Напомним, по результатам проверок торгово-развлекательных комплексов, начатых после пожара в кемеровской «Зимней вишне», ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу направило в прокуратуру предложения по приостановке эксплуатации 16 городских заведений.

По требованию Генеральной прокуратуры, в Петербурге внепланово проверили более 1,6 тыс. мест массового пребывания людей, в том числе 115 торгово-развлекательных комплексов. Большинство нарушений противопожарной безопасности было устранено прямо в ходе проверок.

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший жизни 60 человек.

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