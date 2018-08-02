В Тверском районе Москвы археологи нашли белокаменные ступени храма

Москва, , 14:14 — REGNUM Археологам удалось обнаружить белокаменные ступени храма и мозаику с ангелом во время проведения работ по благоустройству парка в Тверском районе Москвы, сообщает 2 августа официальный портал мэра столицы.

«Здесь обнаружили конструктивные элементы здания. Например, опорный столб и часть алтарной преграды», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, исследования некогда находившейся в этом месте церкви Трех Святителей продолжаются. Вместе с архитектурными элементами в парке обнаружены фрагменты мозаики, кирпичи с клеймами, монета номиналом 20 копеек 1880 года и нательный металлический крестик. После изучения артефактов они будут переданы в столичные музеи.

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