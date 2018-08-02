Глава МВД Италии напомнил о намерении легализовать вооруженную самооборону

Рим, , 14:10 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини в четверг, 2 августа, на своей странице в Twitter напомнил о намерении нового правительства страны легализовать вооруженную самооборону.

Сальвини разместил ссылку на интервью известной итальянской журналистки Франки Леозини, специализирующейся на криминальных темах. В этом интервью Леозини поддерживает идею разрешить вооруженную самооборону в собственном доме, особенно в случае возникновения опасности для жизни.

«Это всего лишь вопрос здравого смысла. Защита всегда законна», — добавил Сальвини.

В июне 2018 года глава МВД сообщил, что в число приоритетов итальянского правительства входит закон, который упростит правила покупки и хранения оружия в собственном доме для самообороны. Социологические опросы показывают, что с этой идеей согласны 39% граждан страны — в полтора раза больше, чем три года назад.

Читайте также: Италия вооружается: власти упростят правила владения оружием