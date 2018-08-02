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В Прикамье за липовый документ чиновник оказался на скамье подсудимых

Общество

Глава сельского поселения в Ординском районе подделал решение совета депутатов

В Прикамье за липовый документ чиновник оказался на скамье подсудимых
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Судебное решение

Пермь, 2 августа 2018, 14:08 — REGNUM  В Ординском районе Пермского края действия главы сельского поселения, не желающего быть привлеченным к административной ответственности, привели к уголовному преследованию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, глава муниципального образования подделал документ и обвиняется в служебном подлоге.

Весной 2018 года чиновник пошёл на подделку решения горсовета. В липовом документе речь шла о графике включения и отключения освещения на улицах. Именно из-за неработающего уличного освещения автоинспекторы составили протокол об административном нарушении. Чтобы избежать штрафной санкции глава сельского поселения и решился на служебный подлог.

Административное производство отменили, но последовало уголовное. В настоящее время материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

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