Калужская область в 2019 году переходит на цифровое телевещание

Калуга, , 14:06 — REGNUM Калужская область с января 2019 года прекращает аналоговое вещания и переводит телевизионные каналы в цифровой формат, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM по информации Российской телевизионной и радиовещательной сети «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр».

По словам директора центра Елены Петькиной, в первую очередь отключение аналогового вещания затронет жителей населенных пунктов с численностью до 100 тыс. человек. На территории калужского региона это все населенные пункты, кроме Калуги и Обнинска. Здесь аналоговое вещание, принимаемое обычными телевизионными антеннами, пока сохранится.

Между тем, в регионе уже создана сеть цифрового эфирного телевещания — 29 передающих станций. Это обеспечивает возможность 99,6% жителям принимать 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (первый мультиплекс) и 10 обязательных общедоступных телеканалов (второй мультиплекс), что соответствует федеральной программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». В составе первого мультиплекса включены программы ГТРК «Калуга».

Жители калужского региона, имеющие соответствующее оборудование, уже могут принимать качественный сигнал и смотреть телеканалы, входящие в первый мультиплекс. Начало трансляции второго мультиплекса ожидается в ноябре-декабре 2018 года. Впрочем, калужская региональная ТРК «Ника» продолжит вещание в прежнем формате на территории всей области.

Для получения качественного цифрового сигнала жителям Калужской области, в домах которых работают телевизоры старых моделей, выпущенных до 2013 года, необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Современные телевизоры, поддерживающие стандарт вещания DVB-T2 (эта информация указана в инструкции к телевизору), в дополнительном оборудовании не нуждаются. Для пользователей кабельного и спутникового ТВ ничего не изменится, они уже сейчас получают качественный цифровой сигнал от своих операторов.

Также на областном уровне рассматривается вопрос о предоставлении адресной помощи социально незащищенным группам населения, не имеющим возможности самостоятельно приобрести необходимое цифровое оборудование.

В настоящее время, по информации ОРТПЦ, 145 населенных пунктов Калужской области находятся вне зоны цифрового вещания, что связано с особенностями местного рельефа. Прорабатывается возможность организации на этих территориях спутникового приема телесигнала.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при распространении телерадиовещательных программ в аналоговом формате около 1,5 млн человек, проживающих примерно в 10 000 населенных пунктах России, не охвачены телевизионным вещанием, и еще около 3,7 млн человек имеют возможность принимать только одну телевизионную программу. При этом около 65% населения страны не могут получать пять и более телевизионных программ из-за низкого уровня развития инфраструктуры распределения телевизионного сигнала.