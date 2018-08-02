В Дагестане стартовала хадж-кампания

Махачкала, , 14:06 — REGNUM В Дагестане началась отправка паломников в хадж. Первая группа жителей региона уже вылетела в Саудовскую Аравию. Всего совершить хадж предстоит 8600 жителям республики, передает ГТРК «Дагестан».

Организацией хадж-кампании в Дагестане заняты 200 человек. В их обязанности входит подготовка паломников к совершению одного из пяти основных столпов ислама. По словам одного из сотрудников турфирмы, в процесс подготовки входит прием заявлений, заключение договоров с компаниями-перевозчиками, проведение медицинского обследования и необходимых прививок.

Отмечается также, что в 2018 году в Саудовскую Аравию из аэропорта Махачкалы отправится около 9,5 тыс. паломников, в том числе жители не только Дагестана, но и других республик Северного Кавказа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Дагестану по традиции определена самая большая квота среди субъектов России на посещение святых мест — 8600. Ингушетии выделено 1400 мест, но в хадж отправятся всего около тысячи жителей региона. Из Чечни в Саудовсвую Аравию выедут в августе почти 3000 паломников, хотя квота для республики определена в количестве 2600 мест. Еще 300 путевок предоставил малоимущим жителям региона региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, в 2017 году хадж смогли совершить 9400 жителей Дагестана, 2600 жителей Чечни и 1400 жителей Ингушетии

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