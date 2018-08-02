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Бывший замглавы Актюбинского ДВД получил семь лет за сотрудничество с ОПГ

Общество

Но в связи с амнистией срок был сокращен на четверть

Астана, 2 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Вынесен приговор бывшему заместителю главы Актюбинского ДВД Рахату Аханову по делу ОПГ «Четыре брата». Сообщается, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области приговорил Аханова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Также постановлением суда он лишен звания полковника.

Правда, в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности бывший замглавы Актюбинского ДВД проведет лишь пять лет и три месяца. В связи с амнистией срок был сокращен на четверть. После освобождения ему будет пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления и в компаниях с 50-процентной долей государственного участия.

Аханов был арестован 21 декабря 2016 года по подозрению в участии в организованной преступной группе с использованием служебного положения. Его также обвиняли по статье «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные преступной группой».

Лидер ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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