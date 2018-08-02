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В сети посмеялись над фото Меланьи Трамп с секатором среди грядок

Общество

Пользователи уличили первую леди США в «игре на камеру»

В сети посмеялись над фото Меланьи Трамп с секатором среди грядок
Клумбы у Белого дома

Вашингтон, 2 августа 2018, 13:50 — REGNUM  Первая леди США Меланья Трамп стала предметом насмешек в сети. Точнее повеселили пользователей социальных сетей фотографии супруги президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сделанные в президентском парке вокруг Белого дома.

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https://twitter.com/Ginger_Lyn66/status/1024429407040094208

На снимках Меланья Трамп предстаёт с секатором в руках между грядок. Однако пользователи усомнились в том, что первая леди действительно ухаживает за садом и вообще имеет какое-либо представление о садоводстве. Скорее, судя по комментариям, она работает на камеру и создаёт видимость труда. Об этом, по мнению пользователей, говорит как её неестественная для этой ситуации поза, так и дорогая брендовая одежда, в которую одета Меланья Трамп.

«Это фальшивая шарада», — отмечают интернет-пользователи.

https://twitter.com/politico/status/911283348244451328

Как сообщало ИА REGNUM, недавно социальные сети бурно обсуждали лицо супруги главы Белого дома после того, как она пожала руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время встречи в Хельсинки в середине июля. Пользователи увидели в глазах первой леди США ужас.

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