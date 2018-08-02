В Оренбурге экс-чиновнику смягчили приговор

Оренбург, , 13:47 — REGNUM В Оренбурге областной суд изменил приговор суда первой инстанции по громкому делу принятых с нарушениями жилых новостроек для льготных категорий граждан. Бывшему начальнику городского управления жилищной политики Сергею М. снизили сумму на 10 тысяч рублей: со 120 тыс. рублей до 110 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Между тем гособвинение настаивало на реальном сроке — трёх годах колонии-поселения и лишении права занимать госдолжности на этот же период времени. Сторона защиты просила оправдания.

В своём последнем слове на суде Сергей М. отметил, что любое преступление имеет последствия, но в его случае нет ущерба, а значит, нет и его вины. Суд учёл этот момент, а также то, что у экс-чиновника на иждивении ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре в 2016 году разгорелся скандал вокруг строительства домов для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Выяснилось, что в эксплуатацию, согласно документам, введены недостроенные объекты. Акт приемки завизировал Сергей М., находясь в должности начальника управления жилищной политики. Последовало обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд Оренбурга 9 апреля вынес приговор — 120 тыс. рублей штрафа.

Стоит отметить, что дома по ул. Турбинной достроили, и 1 июня состоялось заселение жильцов. Выполнение обязательств по строительству взял на себя муниципалитет. Застройщик, который предоставил чиновникам липовые документы, благодаря чему и был заключен контракт, и не выполнивший обязательства, в 2017 году приговорён к трём с половиной годам лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

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