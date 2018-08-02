В Киеве большегрузам могут разрешить передвижение с повышенной скоростью

Киев, , 13:44 — REGNUM До 80 км/ч поднимут с сентября максимально допустимую скорость автомобиля на некоторых улицах в Киеве, заявил глава департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов, сообщает 2 августа «112 Украина».

По его словам, речь идет об увеличении скоростного режима на дорогах, по которым ходит большегрузный транспорт. Симонов считает, что если повысить предел скорости, то и грузовики будут проезжать город быстрее. Также администрация Киева рассматривает вариант увеличения предела скорости только на половине дороги.

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Напомним, с начала 2018 года на Украине максимально допустимую скорость автомобиля снизили с 60 до 50 км/ч, скопировав таким образом законодательство ЕС.