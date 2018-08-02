Нант: около 250 мигрантов выдворили из бывшего лицея

Нант, Франция, , 13:41 — REGNUM Около 250 мигрантов выдворили в четверг утром, 2 августа, из бывшего лицея, который должен продолжить свою работу в 2020 году, сообщает Europe1.

Мигранты были эвакуированы полицией в четверг утром, 2 августа, в Нанте из бывшего лицея, который они оккупировали после того, как в конце июля их прогнали с площади в центре города.

23 июля 2018 года более 450 мигрантов, главным образом из Судана и Эритреи, были эвакуированы по просьбе префектуры. 147 из них предложили другое жилье.

Ассоциация, помогающая мигрантам, «решила разместить их в лицее Leloup-Bouyer, свободном в течение долгого времени», — говорится в заявлении ассоциации в Нанте.

Более 500 мигрантов в настоящее время размещены прямо или косвенно во французском городе Нант.

Ожидается, что бывший лицей возобновит свою работу в сентябре 2020 года.

250 мигрантов вернулись на площадь, с которой они были высланы 23 июля. Они присоединились к сотне других мигрантов, которые уже нашли убежище там на следующий день после этой первой эвакуации.