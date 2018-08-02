Семья Шеремета подала в суд на бездействие генпрокурора Украины

Киев, , 13:29 — REGNUM Родственники убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета обратились в Печерский районный суд Киева с жалобой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Руководителя надзорного ведомства они обвиняют в бездействии в деле о подрыве автомобиля, в котором оказался Шеремет весной 2016 года.

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Так, в жалобе, поданной стороной зашиты, сказано, что гражданская жена убитого журналиста, редактор издания «Украинская правда» Алена Притула требует признать её потерпевшей. Женщина убеждена, что произошедший два год назад взрыв был террористическим актом, пишет «Украинская правда». Также отмечается, что Притула в феврале 2018 года обратилась к генпрокурору с просьбой расследовать это дело как теракт. Однако на поданное заявление до сегодняшнего дня Юрий Луценко не отреагировал.

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«Досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК не начато. Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он ехал, взорвался через некоторое время после начала движения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которое ведёт украинская национальная полиция. Следователи называли как минимум четыре версии убийства представителя СМИ: профессиональная деятельность, неприязненные отношения, «российский след», а также, что Шеремет мог стать жертвой злоумышленников, покушавшихся на жизнь руководителя «Украинской правды» Алёны Притулы, в автомобиле которой он ехал.

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