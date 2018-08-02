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Красноярск хочет стать рекордсменом по высоте новогодней ёлки

Общество

Высота главной ёлки Красноярска в 2019 году будет 55 метров

Красноярск хочет стать рекордсменом по высоте новогодней ёлки
Иллюстрация: Admkrsk.ru
Новогодняя ёлка в Красноярске в 2018 году

Красноярск, 2 августа 2018, 13:25 — REGNUM  Красноярск планирует встретить Новый год — 2019 с самой высокой новогодней ёлкой в России. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в мэрии Красноярска, высота главной городской ёлки в 2019 году будет 55 метров.

«Она станет самой высокой в России», — говорится в сообщении городских властей.

Уточняется, что подрядчика, который будет заниматься изготовлением, монтажом, а затем демонтажом ёлки, найдут по итогам открытого конкурса. Он будет обязан изготовить конструктив новогоднего дерева до 1 ноября. 25 декабря зелёная красавица, украшенная световой иллюминацией, будет установлена на восточной стороне «Татышев-парка». Демонтируют ёлку с 15 марта по 5 апреля 2019 года.

Максимальная стартовая цена контракта составляет 51,1 млн рублей, резюмировали в мэрии.

Напомним, высота новогодней ёлки 2018 года в Красноярске составляла 46 метров.

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Для сравнения, высота главной новогодней ёлки Новосибирска в 2018 году — 22 метра, Екатеринбурга — 50 метров. Высота главного новогоднего дерева России — ёлки, установленной в Кремле, — составила 27 метров.

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