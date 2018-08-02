Украинская шпионка осуждена в ДНР на 11 лет тюрьмы

Донецк, , 13:23 — REGNUM В Донецкой Народной Республике осуждена за шпионаж в пользу Украины жительница Донецка. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба республиканской Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что гражданка ДНР дала добровольное согласие на сотрудничество сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), а затем, с декабря 2016-го по февраль 2017 года, передавала СБУ снятые на мобильный телефон фото и видео военных объектов и военнослужащих Народной милиции ДНР.

«Вина обвиняемой доказана в полном объеме и была подтверждена в суде. Подсудимой назначена мера наказания в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие морской пехоты Украины задержали бывшего ополченца ДНР, пытавшегося перейти на временно подконтрольную ВСУ территорию в районе села Водяное, и избили его до смерти.

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