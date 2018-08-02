Президент Грузии помиловал 83 осужденных

Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал очередной акт о помиловании, который на этот раз коснулся 83 осужденных, сообщил на пресс-конференции 2 августа председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его информации, 40 лиц сегодня же покинут места лишения свободы, и в их числе одна осужденная женщина. Остальным 43 помилованным президент сократил сроки наказания, в том числе одному осужденному на пожизненное заключение установил конкретную дату освобождения.

Всего в июле комиссия по помилованию рассмотрела дела 976 осужденных.

Звиад Коридзе также сообщил, что президент отменил введенный им же 17 апреля текущего года мораторий на помилование лиц, совершивших насильственные преступления. По его словам, на этот раз Георгий Маргвелашвили принял решение об отмене моратория на основании консультаций с неправительственными организациями, общественными группами и гражданскими активистами.

«Президент снял мораторий 23 июля и дал комиссии по помилованию возможность рассмотрения дел, содержащих признаки насильственных преступлений», — сообщил председатель комиссии.

По его же информации, несколько месяцев назад президент и бывший министр исполнения наказаний и пробации Каха Кахишвили договорились о введении в состав комиссии по помилованию представителей этого министерства, но после произведенной в правительстве реорганизации и введения министерства исполнения наказаний в состав минюста министерство юстиции от направления в комиссию по помилованию представителей пенитенциарной системы отказалось.

Решение о введении моратория на помилование лиц, совершивших насильственные преступления, президент принял после убийства на улице Барнова в Тбилиси, когда помилованный им ранее Вепхия Бакрадзе убил свою падчерицу, 25-летнюю Тамар Гамрекелашвили на глазах у ее малолетних детей.

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