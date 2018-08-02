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Жителей Парижа приглашают посмотреть на звездное небо

Общество

Этим летом благодаря программе «Париж под звездами» в столице Франции также можно наблюдать за звездами

Жителей Парижа приглашают посмотреть на звездное небо
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Астроном

Париж, 2 августа 2018, 13:02 — REGNUM  Этим летом благодаря программе «Париж под звездами» в столице Франции также можно наблюдать за звездами, сообщает Europe1.

Смотреть на звезды можно только за городом. Совсем нет, потому что, вопреки распространенному мнению, в больших городах также можно полюбоваться звездным небом. Во всяком случае эту цель преследует летняя программа «Париж под звездами».

Французская ассоциация астрономии приглашает жителей Парижа посмотреть на звездное небо. С 21:00 до 2:00 14, 15, 17, 18 августа и 1 сентября все желающие могут совершенно бесплатно присоединиться к программе «Париж под звездами», проходящей в различных парках города.

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Астрономия
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