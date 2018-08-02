Москвичи возложили цветы к памятнику «Скорбящие матери» в честь дня ВДВ

Москва, , 14:12 — REGNUM В столичном районе Перово прошли праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 88-летней годовщине образования воздушно-десантных войск (ВДВ). В церемонии награждения десантников приняли участие депутаты Московской городской думы, председатели общественных организаций, жёны и матери погибших солдат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие друзья, ВДВ по праву считается элитой наших вооруженных сил. Славный путь ВДВ навеян и личным и массовым героизмом. ВДВ порой решало такие задачи, которые, казалось, решить невозможно», — подчеркнул депутат Московской городской думы Андрей Шибаев (партия «Родина»).

Церемония чествия военнослужащих проходила в парке «На Зелёном проспекте», в народе именуемым «Афганским сквером». В 1992 году в честь вывода советских войск из Афганистана в парке был установлен мемориал-памятник «Скорбящие матери» погибшим воинам — афганцам. Памятник создан скульптором с мировым именем Вадимом Сидуром.

«ВДВ сегодня являются одними из самых мобильных, новейших по вооружению родов войск и способны выполнять любые задачи, не только в тылу противника, но и во всём театре боевых действий», — отметил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района Новокосино Андрей Смирнов.

Присутствующие возложили цветы к «Стене скорби» и наградили почётными медалями участников боевых действий и молодых солдат ВДВ. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил Андрей Геннадьевич Аксёнов, служивший в воинской части 53−380 советско-афганской войны, сейчас все обстрелы и тревоги уже позади, однако память о боевых днях стереть невозможно.

«Отслужил 1982−1984 годы в Северном Кундузе, отдельный батальон материального обеспечения. Обеспечивали 201 дивизию боеприпасами, бензином, керосином. Все обстрелы, тревоги, осталось позади, а память всё равно живет. Мы оттуда ушли, но часть нашей души всё равно там», — отметил он.

Его сын, Денис Аксёнов, отслужил год военной службы в 38 гвардейском полку связи воздушно-десантных войск и дальше планирует продолжать службу в ВДВ.

«Призвали, отслужил свой положенный год положенный — счастлив, доволен. Наградили общественной медалью», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил, что военнослужащие воздушно-десантных войск всегда верой и правдой служили России, демонстрируя высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, а также свято хранили преданность боевому братству.

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