У Минкультуры и Смольного просят выкупить у частников усадьбу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Руководитель петербургских справедливороссов Марина Шишкина обратилась в Министерство культуры РФ, а также к губернатору Санкт-Петербурга и в Росрееестр с предложением о том, чтобы государство выкупило у компании ООО «БалтикСтрой» историческую усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах. По мнению Шишкиной, только это может спасти усадьбу от разрушения.

Коломяги в прошлом — загородный поселок под Петербургом, а теперь — часть густонаселенного Приморского района города. Владельцем усадьбы Орловых-Денисовых был генерал Алексей Никитин, герой Отечественной войны 1812 года. После его смерти в 1858 году имение перешло во владение его дочери Орловой-Денисовой и ее потомкам. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.

Как заявляет сегодня Марина Шишкина, с 2011 года, когда объект был передан частной компании «БалтикСтрой», реставрация усадьбы так и не началась, а должный уход за территорией парка не осуществлялся. Штрафы, которые накладывались на компанию со стороны надзорных органов, и судебные решения никак не изменили плачевную ситуацию.

«В связи с тем, что в последние годы среди недобросовестных застройщиков популярна практика доведения зданий до аварийного состояния и дальнейший их снос в целях извлечения максимальной коммерческой выгоды, жители Коломяг крайне озабочены вероятностью аналогичной ситуации с усадьбой Орловых-Денисовых», — сообщила Марина Шишкина.

Она напомнила, что в случаях неудовлетворительного содержания объектов культуры они могут быть изъяты у владельцев путем выкупа государством и продажи с публичных торгов. Такие случаи уже есть в Петербурге, Ярославле и других регионах.

«Ситуация с Усадьбой Орловых-Денисовых могла бы быть разрешена именно путем выкупа государством <…> превращение усадьбы Орловых-Денисовых в культурный центр является оптимальным способом её современного использования», — убеждена Марина Шишкина.

Как сообщало ИА REGNUM, на восстановления парка усадьбы Орловых-Денисовых из бюджета Санкт-Петербурга выделен 31 млн рублей. Все работы должны быть закончены не позднее 30 сентября 2019 года. «Подрядчику предстоит воссоздать ландшафт парка, укрепить берега Графского пруда, подлечить старые и высадить новые деревья, благоустроить дорожки», — информировали 19 марта 2018 года в городском комитете по благоустройству.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге восстановят старинный парк в бывшем пригороде