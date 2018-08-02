«Расплескалась синева»: в Новосибирске десантники отмечают День ВДВ

Новосибирск, , 14:45 — REGNUM Их день давно уже стал общим праздником. По крайней мере в Новосибирске. В День ВДВ в Центральном парке вот уже который год собираются не только голубые береты. И с каждым годом образ десантника-дебошира и любителя искупаться в фонтане становится всё призрачнее. Фонтаны, правда, власти Новосибирска ко 2 августа всё же отключили и слили с них воду.

«Где бы ни служили наши десантники, где бы ни выполняли свой воинский долг: в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии — везде, рванув кольцо парашюта, с возгласом «Никто кроме нас!» они идут вперёд и совершают невозможное», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поздравляя их со сцены в Центральном парке.

Здесь же прошли спортивные состязания, мастер-классы по укладке парашютных систем и по сборке-разборке автомата, показательные выступления воинов-десантников, выставки техники и оружия. Популярной у празднующих и присоединившихся к ним была полевая кухня с гречневой кашей и чаем.

На День ВДВ в Центральный парк десантники приходили группами, семьями и поодиночке. Кто-то активно искал своих, а кто-то наблюдал за всем со стороны. Дети, которых было на площадке много, старались поучаствовать во всех играх и проявить себя на всех интерактивных площадках. Взрослые с интересом наблюдали за показательными выступлениями.

Кто-то начал праздновать здесь же, на лавочке, в тени деревьев, полицейские старались не замечать расставленной пластиковой посуды и собирающихся сначала в группки, а затем группы голубых беретов. Рядом, как всегда, надежный тыл.

Ядвига Потапова отмечает, что быть женой десантника — одновременно и испытание и награда.

«Когда служил, когда был далеко — было испытание. Старший ребёнок тогда был ещё маленьким совсем. Потом родился второй. Мы уже 12 лет вместе. Сегодня у нас четверо детей. Десантник — это для всей семьи. Это гордость, в первую очередь. Но у меня это в крови. У меня дедушка ещё в Великую Отечественную войну был десантником-разведчиком, поэтому это судьба», — рассказала Ядвига Потапова.

Тем временем город заполнили мужчины, женщины и даже дети в тельняшках, из окон проезжающих автомобилей развеваются флаги. Повсюду слышаться поздравления и крики: «За ВДВ».

В метро периодически звучит «Синева» в исполнении ансамбля «Голубые береты». «Синева» разносится по паркам и улицам, звучит из окон проезжающих машин и телефонов.

И кажется, что слова этой песни отзываются не только в сердцах под тельняшками, но и их окружения.

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