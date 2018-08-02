Все ради хайпа: блогер снимал, как его дети мучаются от боли

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Популярный в США пранкер и видеоблогер Джеймс Брэди Кордеро, известный под псевдонимом CJ SO COOL, накормил собственных детей мороженым со слабительным, а потом снимал на видео их мучения. Этот ролик не пришёлся по вкусу ни пользователям YouTube, ни правоохранительным органам, сообщает издание Mail Online.

На канал CJ SO COOL подписаны около 5,7 млн пользователей. Блогер прославился благодаря юмористическим видео со своей семьей. Однако его очередной розыгрыш, по мнению пользователей, перешел все границы. Джеймс снял на видео, как добавляет в мороженое слабительное, после чего угощает лакомством своих четверых детей. Спустя 1,5 часа препарат начал действовать. Дети пожаловались на боль в животе и диарею. Вместо того, что помочь им, блогер стал снимать всё на камеру.

Дети пытались закрыться в туалете от горе-отца, однако тот держал дверь и продолжал снимать. Пока они плакали от боли, он записывал их страдания, сопровождая ролик смехом и язвительными комментариями. Так, когда сын Джеймса кричал от боли в животе, блогер ответил:

«Посмотрите, живот этого мальчика сломался!»

Розыгрыш был опубликован на YouTube еще два года назад. Однако удалили его лишь недавно, когда на видеозапись обратил внимание сайт babe.net. Основатель организации по борьбе с детским насилием Bulldog Solution Кортни Пигрэм отметила, что своим поведением Джеймс учит детей вредить друг другу ради смеха.

В полицейском управлении города Хендерсон узнали об этом видео еще в 2016 году. Против Джеймса возбудили дело за жестокое обращение с детьми. Последовали ли за этим какое-то наказание, правоохранители не рассказали. Они отметили, что не имеют права комментировать подобные расследования.

Между тем после пранка со слабительным на канале CJ SO COOL появлялись и другие жестокие розыгрыши. Например, однажды он забросил детям в комнату фейерверк, пока те спали. Еще в одном ролике он попросил дочь притворится утонувшей в бассейне, чтобы разыграть жену.

CJ SO COOL — не единственный блогер, который пытается завоевать аудиторию за счёт розыгрышей собственных детей. Известный в США видеоблогер DaddyOFive (Майк Мартин) и его жена Хизер тоже увлекались пранками, пока их не лишили родительских прав. Например, однажды они отчитывали сына за то, что он якобы пролил на ковёр чернила. Мальчик плакал и уверял, что не делал этого. В конце ролика родители признались, что это были исчезающие чернила. Это был не единственный розыгрыш, от которого пострадали дети. После широкого обсуждения этой темы двух из пяти детей передали их биологической матери.

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