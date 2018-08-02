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Суд рассмотрит апелляции двоих обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Общество

Ранее сообщалось, что адвокаты Мамонтова и Терентьева подали жалобы на решение суда о продлении содержания под стражей своих подзащитных

Кемерово, 2 августа 2018, 12:35 — REGNUM  Апелляционные жалобы на продление ареста от двоих фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» будут рассмотрены судом 3 августа. Об этом сообщили в Кемеровском областном суде.

Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего начальника кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева подали жалобы на решение суда о продлении содержания под стражей своих подзащитных.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время по делу о пожаре в кемеровском торговом центре арестованы 11 человек. Трагедия в столице Кузбасса произошла 25 марта. После того, как пожарные справились с возгоранием, выяснилось, что в результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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