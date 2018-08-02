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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за жары

Общество

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям столицы пить как можно больше воды, одеваться в светлую одежду и избегать перегрева на солнце

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за жары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Спасение от жары

Москва, 2 августа 2018, 12:30 — REGNUM  2 августа в Москве из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС России по столице со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

«С 10:00 мск до 17:00 мск в г. Москве ожидается сильная жара», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что температура воздуха в столице днем может подняться до 32 градусов тепла.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям столицы пить как можно больше воды, одеваться в светлую одежду и избегать перегрева на солнце.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что второй летний месяц 2018 года оказался в числе 25 самых тёплых июлей за последние 139 лет в Москве.

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