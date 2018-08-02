В Ростовской области за помилованием обратились убийцы и педофилы

Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области члены комиссии по вопросам помилования подвели итоги своей деятельность за первые шесть месяцев 2018 года. Как следует из информации, размещённой на официальном сайте регионального правительства, с ходатайством о помиловании обратились 69 человек, большинство из них — рецидивисты, сообщает ИА REGNUM 2 августа.

Из обратившихся особо тяжкие преступления совершили 26 человек, тяжкие — 32 осуждённых, средней тяжести — восемь заключённых, небольшой тяжести — три человека.

Больше всего ходатайств — 27 — поступило от лиц, осуждённых за незаконные приобретение, изготовление, хранение, сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Пять человек отбывают срок в колонии за убийство, столько же — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Четверо осуждены за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Большинство осуждённых — 43 человека — ранее уже были судимы, причём один из них восемь раз.

«Только 19 осужденных характеризовались администрациями исправительных учреждений положительно, 50 человек — отрицательно, ещё 50 — до осуждения не работали. Комиссией рекомендовано губернатору Ростовской области отклонить ходатайства 69 осужденных. Губернатор области согласился с мнением комиссии и направил президенту РФ соответствующие представления», — поясняется в докладе.

Отмечается, что в первом полугодии 2018 года было подано на семь ходатайств о помиловании больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, в январе 2018 года председателем комиссии был назначен профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Южного федерального университета, доктор юридических наук, член Союза российских писателей, заслуженный юрист РФ Данил Корецкий.