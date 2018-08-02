В США арестовали многодетную мать, содержащую детей в чудовищных условиях

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM В США жительница штата Флорида была арестована за создание ненадлежащих условий для жизни своих шестерых детей, сообщает 2 августа Fox News.

Помимо всего прочего, женщина оставила детей без присмотра. Местные жители, позвонившие в полицию, увидели, как двое маленьких детей гуляют без присмотра по улице.

4-летний мальчик и его 2-летняя сестра, которая была практически раздетой, слонялись по улицам. После их осмотра у них были обнаружены вши и язвы.

Ввиду того, что это не первое подобное нарушение со стороны многодетной матери, детей у нее изъяли.

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