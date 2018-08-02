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В США скончалась голливудская актриса и певица Мэри Карлайл

Общество

Карлайл умерла на 105-м году жизни

В США скончалась голливудская актриса и певица Мэри Карлайл
Цитата из х/ф «Наводчицы». Реж. Луис Кинг. 1938. США
Мэри Карлайл в роли Маржори Роджерс

Лос-Анджелес, США, 2 августа 2018, 12:35 — REGNUM  В Калифорнии 1 августа скончалась голливудская актриса и певица Мэри Карлайл. Об этом сообщила пресс-служба американского издания Hollywood Reporter.

Карлайл окончила свои дни в доме престарелых в округе Лос-Анджелеса Вудленд-Хиллз. Актрисе было 104 года.

Мэри Карлайл была замечена в Голливуде еще подростком. Она снялась в нескольких картинах в 30-е годы, в том числе в мюзиклах.

Последнюю роль в кино Карлайл сыграла в фильме «Мертвецы идут» в 1943 году. Мэри Карлайл прожила в браке с британским актером и продюсером Джеймсом Блейкли более 60 лет.

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