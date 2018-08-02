Четверг, 2 Августа 2018 года
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Война в Сирии на стороне ИГ* стоила жителю Тюменской области 16 лет свободы

Общество

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Война в Сирии на стороне ИГ* стоила жителю Тюменской области 16 лет свободы
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
За решёткой

Тюмень, 2 августа 2018, 12:24 — REGNUM  Житель Тюменской области проведёт в местах лишения свободы 16 лет. К такому длительному сроку заключения мужчина был приговорён за участие в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Решение вынес Приволжский окружной военный суд.

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По информации пресс-службы регионального управления ФСБ России, в Сирию злоумышленник приехал в 2016 году. А после прохождения обучения в одном из полевых лагерей активно участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по данным силовых структур РФ на конец 2017 года, воевали около 4 тысяч граждан России.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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