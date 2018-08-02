Три азиатских слонёнка в сентябре прилетят в Москву из Мьянмы

Москва, , 12:22 — REGNUM В сентябре 2018 года в Москву прилетят три четырехлетних азиатских слонёнка, подаренных правительством Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что животные предназначены для театра «Уголок дедушки Дурова», где они будут жить и учиться на артистов.

«Участие слонов в представлениях театра — многолетняя традиция династии дрессировщиков Дуровых. Накоплен опыт обучения и содержания этих животных, а также ухода за ними с молодых лет до преклонного возраста», — рассказал заместитель художественного руководителя по зооветеринарной части театра «Уголок дедушки Дурова» заслуженный зоотехник России Игорь Базаров.

Также он сообщил, что первые выступления слонят из Мьянмы в спектаклях будут возможны не ранее чем через год после начала их дрессировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на старой и новой территориях Московского зоопарка были установлены два специальных бинокля с 12-кратным увеличением — для наблюдения за животными.