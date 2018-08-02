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Цыганские лагеря в Риме будут охранять, а потом закроют

Общество

В четверг мэр Рима Вирджиния Раджи проведет встречу с министром обороны

Цыганские лагеря в Риме будут охранять, а потом закроют
Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». Реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР
Цыгане

Рим, 2 августа 2018, 12:21 — REGNUM  В четверг, 2 августа, мэр Рима Вирджиния Раджи проведет встречу с министром обороны Элизабеттой Трента, во время этой встречи может быть принято решение о том, что цыганские лагеря в Риме будут охранять военные, сообщает Il Messaggero.

Охрана должна стать временной, цель ее состоит в препятствовании совершению новых правонарушений, добавляет издание.

В дальнейшем римская мэрия намерена закрыть цыганские лагеря и «реинтегрировать в общество всех, кто согласится это сделать».

Дискуссии по этому вопросу возобновились в Италии в июне 2018 года. Глава МВД Маттео Сальвини после очередного задержания нескольких цыган по обвинению в совершении правонарушений заявил, что власти не имеют не малейшего понятия, сколько в стране проживает цыган и чем они занимаются. Сальвини планирует «пересчитать» цыган и ввести их в легальное поле.

Римская администрация со своей стороны предлагает другие методы работы: в частности, выдавать каждому желающему представителю сообщества по 5000 евро на открытие своего дела.

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Политическая жизнь Италии
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