Цыганские лагеря в Риме будут охранять, а потом закроют

Рим, , 12:21 — REGNUM В четверг, 2 августа, мэр Рима Вирджиния Раджи проведет встречу с министром обороны Элизабеттой Трента, во время этой встречи может быть принято решение о том, что цыганские лагеря в Риме будут охранять военные, сообщает Il Messaggero.

Охрана должна стать временной, цель ее состоит в препятствовании совершению новых правонарушений, добавляет издание.

В дальнейшем римская мэрия намерена закрыть цыганские лагеря и «реинтегрировать в общество всех, кто согласится это сделать».

Дискуссии по этому вопросу возобновились в Италии в июне 2018 года. Глава МВД Маттео Сальвини после очередного задержания нескольких цыган по обвинению в совершении правонарушений заявил, что власти не имеют не малейшего понятия, сколько в стране проживает цыган и чем они занимаются. Сальвини планирует «пересчитать» цыган и ввести их в легальное поле.

Римская администрация со своей стороны предлагает другие методы работы: в частности, выдавать каждому желающему представителю сообщества по 5000 евро на открытие своего дела.