Закон продумывают всесторонне: общественница о пенсионном манёвре

Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM Законодатели продумывают закон о пенсионном манёвре всесторонне, учитывая, что в России есть льготные категории граждан, которых изменения не коснутся. Об этом заявила председатель общественного совета министерства социальной политики Свердловской области Марина Черкасова

«То, что законодатели стараются внимательно отнестись к разным категориям граждан — это логично и правильно. Мы действительно стоим у той черты, у которой надо быть особенно внимательными, чтобы закон воспринимался справедливо каждым жителем нашей страны», — отметила общественница.

По её словам, увеличение возраста выхода на пенсию не затронет тех людей, кто имеет право досрочно получать пенсию. К примеру, это те, кто работает с вредными или тяжелыми условиями труда, это граждане, получающие страховые пенсии по социальным мотивам, например, женщины, родившие пять детей, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и так далее.

«Я лично считаю, если женщина родила двух детей и воспитала их до 18 лет, она дала государству двух работников, которые могут обеспечивать, в том числе, и ее пенсию. Я бы, например, тем женщинам, которые воспитали двух и более детей, за каждого ребенка на 1 год снижала пенсионный возраст. Вырастил двух детей — на год раньше выходишь на пенсию, трое детей — на два года раньше можешь пойти. Но — именно воспитал до 18 лет, довел до ума, вырастил детей, которые стали работниками. Это было бы разумно*, — считает Черкасова.

Работники Крайнего Севера также имеют право выхода на досрочную пенсию. Хотя раньше это явление было связано с тем, что приходилось жить и работать в довольно суровых условиях. Но за полвека ситуация существенно изменилась — ощутимо улучшилась инфраструктура для работы и жизни в этих районах. Тем не менее, законодатели посчитали важным внимательно отнестись и к этой категории трудящихся.

Льготы сохраняются и для представителей общественно значимых профессий. Это педагогические, медицинские работники. У них есть возможность досрочных пенсий, она сохраняется в полном объеме. Но вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для таких людей возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. При этом изменения не коснулись выработки по специальному стажу — педагогическому, медицинскому, творческому. Длительность спецстажа составляет от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Вот как люди выработают этот стаж, то независимо от реального возраста имеют право пойти на досрочную пенсию. «Это, я считаю, логично», — говорит Черкасова.

«Даже те люди, которые не смогли выработать никакого стажа — как получали социальную пенсию, так и будут получать социальную пенсию. Только она теперь будет назначаться не в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам, а в 68 и 70 лет соответственно. И это, на мой взгляд, справедливо», — говорит Марина Черкасова.

«С самого начала нужно нашему государству — в том числе и педагогам — приложить все усилия, чтобы воспитать в людях ответственное отношение к себе, к своей будущей семье, и к своему будущему в принципе. Ответственность надо воспитывать со школьной парты. Почему некоторые люди не смогли наработать полноценного стажа или вообще не работали?.. Причины, конечно, могут быть разные. Но уважение к труду и заботу о своем будущем надо воспитывать еще с детского возраста. Это раз», — отмечает общественница.

«Во-вторых, у людей должна быть возможность заработать себе пенсию. Сейчас нет, как в Советском Союзе, всеобщего распределительного механизма, поэтому дать возможность трудоустроиться и заработать себе пенсию — это обязанность и государства, и человека. Это общая ответственность. Конечно, государство должно предоставить условия. Я говорю не только о страховой пенсии, но и о накопительной части. Такая возможность должна быть. Это общая задача, как государства, так и самого человека», — резюмировала Черкасова.